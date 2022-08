Prey su Disney Plus: potete guardare il nuovo Predator in lingua Comanche, scoprite come!

Il prequel di Predator Prey è disponibile su Disney Plus da questa settimana e ha già riscosso un notevole successo in fatto di critica e pubblico, ma se cercate l'esperienza definitiva per l'avventura della giovane Naru allora vi consigliamo la visione di Prey in lingua Comanche.

Questa particolare edizione del film, disponibile su Disney Plus anche in Italia, è stata il frutto della collaborazione tra il regista Dan Trachtenberg (già apprezzato per 10 Cloverfield Lane) e la produttrice e membro delle nazioni Comanche e Blackfeet, Jhane Myers: durante lo sviluppo del film, infatti, la Myers ha contribuito non poco ad assicurarsi che fosse molto fedele alla sua eredità culturale, e anche se Prey è stato girato in lingua inglese il cast è tornato in post-produzione per ridoppiare l'intera pellicola in lingua Comanche.

Tuttavia, potreste avere qualche difficoltà a trovare la versione di Prey in Comanche sulla piattaforma di streaming on demand: l'intuito probabilmente vi spingerebbe ad accedere alle opzioni per le lingue e i sottotitoli, ma in quella sezione non troverete la possibilità di riprodurre il film in questo particolare doppiaggio. Infatti l'unico modo per vedere Prey in lingua Comanche su Disney Plus è spostarvi sulla sezione 'EXTRA' del film, disponibile nella scheda, del titolo tra 'CONSIGLIATI' e 'DETTAGLI': in questa sezione, oltre al trailer ufficiale di Prey, troverete anche la speciale versione alternativa.

Ripetiamo: la lingua Comanche in Prey non sarà selezionabile dal menu audio, ma è stata inserita all'interno della scheda film come un vero e proprio contenuto extra. Una soluzione un po' macchinosa, ma che comunque accontenterà i più curiosi e magari anche qualche fan di Apocalypto di Mel Gibson.