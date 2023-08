Prey è davvero un film di Principesse Disney rated-r? Il regista è sicuro

Oltre ad aver anticipato i piani per un possibile sequel di Prey, il regista Dan Trachtenberg ha parlato di come l'acclamato prequel di Predator possa essere considerato a tutti gli effetti un vero e proprio film di Principesse Disney rated-r.

Nel corso di un'intervista promozionale con Vanity Fair, l'autore ha spiegato che, essendo il progetto passato dalla Fox alla Disney dopo la fusione delle due società, ha iniziato a considerare Prey come una versione sanguinosa dei film sulle principesse Disney.

"Onestamente, la cosa migliore è che la sceneggiatura del film è estremamente focalizzata. Ho lavorato su grandi film sui viaggi nel tempo e sulle rapine, e queste cose possono essere molto complicate. E questo film era elementare nella sua essenza anche prima che avvenisse la fusione Fox-Disney, continuavo a immaginarlo come un film sulle principesse Disney vietato ai minori. È come un film Pixar, in sostanza: un film sui sognatori e sugli eterni sconfitti che bramano la redenzione. Lo considero molto emozionante e commovente, relativamente parlando visto il genere a cui appartiene, anche perché abbiamo girato in gran parte in location senza costruire set giganti, siamo stati parsimoniosi e intelligenti sull'uso degli effetti visivi e tutti, dalla troupe del film allo studio cinematografico, hanno abbracciato questa idea. Credo che sia davvero qualcosa di speciale, oggi come oggi."

