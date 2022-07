Prey, Dan Trachtenberg rivela: 'Non sarà la storia di origini di Predator'

Come sappiamo arriverà presto su Disney+ Prey, prequel di Predator, che sarà diretto da Dan Trachtenberg. Proprio il regista ha recentemente chiarito che non si tratterà però di una storia di origine del famoso cacciatore intergalattico.

Infatti il film ci porterà nella nazione Comanche circa 300 anni prima degli eventi di Predator, e il protagonista è già una minaccia ben consolidata. Qui seguiremo Naru una feroce guerriera che si ritrova a dover proteggere il suo popolo quando un predatore alieno attacca il suo accampamento.

"Voglio essere molto chiaro, perché penso che ci sia stata una certa confusione su ciò che le persone hanno capito: nella mia testa, questo non è un film prequel, non è un 'Raccontiamo la storia di origine di Predator'," ha condiviso Trachtenberg nel corso di un'intervista. "Questo sarà ambientato prima del film originale di Predator. E la creatura Predator [nel film] è la prima volta che viaggia sulla Terra".

Il regista ha anche aggiunto che vedremo un design leggermente diverso del Predator a cui siamo abituati. Ci sarà infatti un interessante mix di realtà e CGI. "Il design [originale] per me, seppur incredibile, da un punto di vista funzionale è sempre stato molto pesante" ha raccontato Trachtenberg. "La testa è sempre stata così enorme da poter ospitare una persona al suo interno, in particolare quando è stata sviluppata negli anni '80. Adesso il rapporto testa-corpo è più raffinato e proporzionale rispetto al passato. Siamo stati effettivamente in grado di ottenere una sagoma che fosse anatomicamente corretta. Sinceramente, è il più piccolo e snello, credo, dei Predator, sebbene sia ancora una gigantesca creatura aliena."

Cosa ne pensate di queste novità? Intanto per farvi un'idea guardate un'immagine in anteprima di Prey!