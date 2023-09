Prey, attenzione! Il sequel è in sviluppo, lo segnala Production Weekly

Stando ad una nuova indiscrezione riportata dal sempre attento e solitamente affidabile Production Weekly, il tanto atteso Prey 2 è ora in lavorazione: si tratta - o tratterebbe - del secondo capitolo della saga prequel del franchise di Predator.

In queste ore, infatti, il portale ha inserito Prey 2 in un nuovo elenco dei titoli attualmente in sviluppo, citandolo tra i film in sviluppo per la piattaforma di streaming on demand Hulu: il primo film, un lontano spin-off di Predator ambientato nell'America del 1700, è stato ben accolto da critica e pubblico e al punto che molti si sono chiesti come mai il film non sia stato distribuito nelle sale, invece che debuttare direttamente in streaming (su Disney+ in Italia). Molti critici lo hanno definito il miglior episodio di Predator dal 1987, anno di uscita del primo Predator di John McTiernan con Arnold Schwarzenegger, e i fan hanno iniziato a chiedere a gran voce un sequel di Prey nei giorni immediatamente successivi al debutto del primo capitolo sulla piattaforma.

Il regista Dan Trachtenberg, apprezzato per un altro spin-off ricco di idee come 10 Cloverfield Lane, secondo capitolo della saga di Cloverfield e totalmente diverso rispetto al film originale di Matt Reeevs, finora è rimasto a labbra cucite in merito alla possibilità di realizzare Prey 2, lasciando però intendere di avere altre idee per espandere la saga.

Naturalmente vi terremo aggiornati, dunque restate sui nostri canali. Per i fan più esigenti e i collezionisti più incalliti, ricordiamo che Prey arriverà anche in bluray e in 4K.