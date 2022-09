Prey: il nuovo capitolo di Predator raggiunge un altro incredibile record!

Dopo il suo arrivo circa un mese fa su Disney+, Prey è stato ampiamente apprezzato dalla critica e anche dal pubblico che lo ha visto in streaming facendo registrare numeri da record. Numeri che hanno raggiunto un traguardo incredibile in base agli ultimi aggiornamenti statistici e che proiettano alle stelle il celebre franchise action.

La scorsa settimana è stato rivelato che Prey ha totalizzato 585 milioni di minuti di streaming visti nei primi tre giorni in cui è stato diffuso sulla piattaforma, e ora il numero è cresciuto ulteriormente. Secondo la classifica di Neilsen, sono stati registrati altri 480 milioni di minuti in streaming, portando il totale del film a oltre 1 miliardo di minuti.

Parlando solo di questa settimana, Prey è dietro soltanto a Uncharted (1,1 miliardi di minuti), Day Shift (982 milioni di minuti) e Lightyear (700 milioni di minuti) nella classifica dei film in streaming. Prey è riuscito a battere Purple Hearts, Thirteen Lives, Sing 2 e persino The Gray Man, il blockbuster di Netflix con Ryan Gosling e Chris Evans. Recentemente, Amber Mindthunder (Naru) ha parlato del successo del film.

"Le interazioni che ho avuto con le persone, che sono state davvero significative e bellissime, e davvero, davvero commoventi, non c'è niente che possa superarle. Non c'è niente che possa superare quello che significa per me", ha dichiarato Midthunder. "Ma poi si fa un passo indietro e si guardano tutte le altre cose, come il primo posto in classifica e i numeri alti su Rotten Tomatoes, e sembra letteralmente di vivere in un sogno. Non credo di aver pensato a cosa sarebbe successo dopo l'uscita del film, ma so che non me lo aspettavo affatto, e sono molto grata".

Se anche per voi questo capitolo è il migliore dai tempi di Predator, non vi rimane che recuperare la nostra recensione di Prey.