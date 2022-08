Prey, Amber Midthunder sull'accoglienza del film: 'Avevo paura del giudizio del pubblico'

L'ultimo film della saga di Predator, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Prey, ha fatto il suo debutto qualche settimana fa, ottenendo un ottimo consenso di critica e pubblico.

Recentemente, la protagonista della pellicola Amber Midthunder ha parlato con Collider proprio dell'accoglienza del film e del timore che ha accompagnato l'uscita di Prey, dopo gli ultimi deludenti capitoli del franchise. Ecco le sue parole:

"In realtà, la cosa alla quale stavo pensando di più prima dell'uscita era come si sarebbero sentiti i nativi al riguardo. La risposta delle persone al film è stata davvero la cosa per la quale ero più ansiosa. Quale sarebbe stata la loro risposta? E poi, per avere alcune delle interazioni che ho avuto con le persone, che sono state davvero significative, e davvero, davvero commoventi, non c'è niente che possa superarlo. Nessun record nelle classifiche. Ma poi, fai un passo indietro e guardi tutte quelle altre cose, come i numeri alti di Rotten Tomatoes, e sembra letteralmente di vivere in un sogno. Non credo di aver pensato a cosa sarebbe successo dopo l'uscita del film, ma so che non me lo aspettavo affatto e ne sono grata".

Prima di salutarvi, vi lasciamo con le ultime dichiarazioni del regista di Prey sulla scelta di Amber Midthunder.