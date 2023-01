Prey, Amber Midthunder aggiorna sul sequel:'È una di quelle cose di cui parliamo'

Il prequel di Predator, Prey, si è rivelato uno dei film maggiormente apprezzati del 2022, sia dalla critica che dal pubblico, con oltre 585 milioni di minuti di visualizzazione tra Hulu e Disney+. Sin dall'uscita del film i fan hanno espresso il desiderio di vedere un sequel e di recente ne ha parlato la star Amber Midthunder.

"Non ho una data da annunciarti e questo non è in alcun modo un annuncio. Parliamo continuamente di un sacco di cose e questa, probabilmente, è una delle cose di cui parliamo. Ho amato quell'esperienza e quel film. E sarei molto felice di vedere in che direzione potremmo portarla" ha dichiarato Midthunder a Variety.



Diretto da Dan Trachtenberg, il quinto capitolo della saga di Predator racconta la storia di Naru, una guerriera indigena che protegge la tribù Comanche da un predatore alieno estremamente evoluto.

Il successo del film è stato sancito anche da altri protagonisti delle puntate cinematografiche precedenti come Jesse Ventura, che interpretava Blain nel Predator originale. Scoprite il nostro approfondimento su tutti i film della saga di Predator.



Nel cast di Prey ci sono anche Dakota Beavers, Dane DiLiegro, Michelle Thrush, Stormee Kipp e Bennett Taylor.

Sulla possibilità di realizzare un sequel del prequel, Dan Trachtenberg ha spiegato tempo fa:"Il nerd in me ha guardato lontano, il più distante possibile, anche prima che cominciassimo a scrivere questo film ma l'adulto in me ha detto 'Non mettere il carro davanti ai buoi e fai attenzione, intanto cerca di fare il film migliore che puoi fare'".



Non perdetevi la recensione di Prey, il quinto film della saga Predator.