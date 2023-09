Prey 2, il sequel si farà? Il regista parla del prossimo film della saga di Predator

Il sequel di Prey non è ancora ufficiale, ma certamente sembra dietro l'angolo e il regista Dan Trachtenberg è pronto a tornare nel franchise di Predator per continuare la storia della protagonista Naru.

Parlando con ComicBook in vista dell'uscita home-video di Prey, l'autore ha dichiarato: "Finalmente hai posto la domanda giusta. Per tutti quelli che finora mi hanno chiesto notizie di un sequel, è come se nella loro mente, quando qualcuno fa una cosa interessante un secondo capitolo diventa semplicemente...inevitabile. E se fosse solo una questione di moda? Io non voglio che sia così: nel pensare al sequel di Prey, la domanda che mi faccio è: cosa possiamo fare per renderlo altrettanto speciale, se non più speciale del primo capitolo? Non solo per il franchise di Predator, ma per questo intero genere in particolare. Possiamo ancora fare qualcosa di interessante?"

Nella conversazione Trachtenberg ha proseguito spiegando come questa filosofia abbia modellato il suo approccio a Prey: "Una cosa che ha guidato la produzione di Prey è stata che volevo assicurarmi che ogni singola scena potesse esistere solo in questo film. Volevo inserire cose che potevano essere fatte solo in questo film, e che il pubblico non avrebbe potuto vedere nei film Marvel o di Star Wars, cose che gli spettatori avrebbero potuto vedere solo nel nostro film."

Prey è disponibile ora su Disney+.