Previsto un esordio da oltre $100 milioni per It Capitolo 2

Stando ai primi dati di tracciamento di Variety, gli analisti di mercato prevedono un lancio da oltre $100 milioni di dollari per It: Capitolo 2, seconda parte della saga horror diretta da Andy Muschietti e basata sul celebre e omonimo romanzo di Stephen King.

Il primo capitolo, uscito nel 2017, fece letteralmente esplodere i botteghini di tutto il mondo, annunciandosi al mercato con week-end d'apertura da ben $123 milioni, il più alto di sempre per un film Rated-R.

Ora che Pennywise tornerà nei cinema, la Warner Bros. si aspetta una performance addirittura migliore, anche se i primi dati di tracciamento sono inferiori al record del primo capitolo: gli analisti prevedono infatti che It Capitolo 2 esordirà con un incasso compreso fra i $95 e i $110 milioni di dollari, circa una decina di milioni al ribasso in confronto al proprio predecessore.

Per il momento comunque la major non è affatto preoccupata, dato che mancano ancora tre settimane all'uscita del film e le prevendite dei biglietti dovrebbe aumentare man mano che ci si avvicinerà alla data di lancio. Ricordiamo che It chiuse la sua corsa al box office globale con $700 milioni di dollari di incasso, raggiungendo la quarta posizione nella classifica dei maggiori risultati commerciali per i film vietati ai minori: davanti a lui solo Matrix Reloaded al terzo posto, Deadpool 2 secondo e Deadpool in vetta, il che rende il film di Muschietti il film horror col più alto incasso di tutti i tempi; con $327 milioni di dollari incassati negli USA, inoltre, il film è quarto anche nella classifica Rated-R domestica, dietro ad American Sniper, Deadpool e La Passione di Cristo, da anni in prima posizione.

