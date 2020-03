Prevista un'apertura da 130 milioni per Black Widow nonostante i timori per il Coronavirus

L'ultimo rapporto non ufficiale dedicato al Black Widow con Scarlett Johansson suggeriva che l'opzione posticipo a novembre 2020 del cinecomic a causa dell'emergenza Coronavirus resterebbe al momento assai remota, e a dispetto dei vari timori legati all'epidemia, il film dovrebbe aprire in America con una cifra importante.

Gli analisi di Box Office Pro suggeriscono infatti nelle loro previsioni che Black Widow di Cate Shortland dovrebbe incassare nel suo opening weekend americano una cifra compresa tra i 90 e i 130 milioni di dollari. Un incasso vicino al massimo della previsione trasporterebbe il solo movie con la Johansson nella Top 10 dell'attuale classifica dedicata del MCU, tra i Guardiani della Galassia (146 milioni) e Iron Man 2 (128 milioni).



130 milioni di dollari significherebbero il terzo opening weekend più alto per un solo movie del Marvel Cinematic Universe, dietro a Black Panther (202 milioni di dollari) e Captain Marvel (153 milioni). Dovesse invece rimanere nella fascia bassa delle previsioni, e cioè sui 90 milioni di dollari, allora si piazzerebbe appena al di sopra di Thor: The Dark World.



Questo sempre se l'emergenza Coronavirus rientrerà nel corso dei prossimi due mesi - almeno in parte - e l'OMS non deciderà di prendere misure drastiche per limitare i danni di un'epidemia ormai incontenibile, come chiudere le sale senza se e senza ma.



Al momento, comunque, Black Widow è atteso nei cinema italiani il prossimo 29 aprile 2020.