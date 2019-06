Le previsioni di Toy Story 4 indicano il miglior debutto nella storia del franchise

Le prime proiezioni per Toy Story 4 iniziano a farsi largo sui siti specializzati in box office, e sembra che la Pixar debba prepararsi ad uno dei maggiori esordi della sua produzione.

Secondo i dati forniti da BoxOfficePro, infatti, l'ultimo sequel targato Disney-Pixar è attualmente in corsa per un lancio compreso fra i $140 e $170 milioni di dollari al solo botteghino nord-americano (Stati Uniti e Canada). Già così si tratterebbe del miglior debutto al botteghino per il franchise, con Toy Story 3 al quale erano bastati "solo" $110,3 milioni per superare il precedente record.

A seconda di come andranno le cose, Toy Story 4 potrebbe addirittura ambire a raggiungere la seconda miglior apertura nazionale di un film Pixar, record attualmente detenuto da Gli Incredibili 2 che lo scorso anno incassò $182,6 milioni di dollari nel suo primo weekend. Alcuni analisti, timidamente, sostengono che la nuova avventura di Woody e Buzz e compagnia potrebbe anche riuscire ad insidiare il film di Brad Bird.

Secondo voi come si posizionerà Toy Story 4? Discutiamone nei commenti.

Ricordiamo che negli Stati Uniti il film esce oggi venerdì 21, mentre in Italia arriverà a partire dal prossimo 26 giugno.

Per altri approfondimenti, vi rimandiamo alla nostra recensione in anteprima di Toy Story 4 e alle nuove clip di Toy Story 4.