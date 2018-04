Previsioni al rialzo per il box office d'apertura di Infinity War: batterà Episodio VII?

Avengers: Infinity War è arrivato anche in USA e adesso si stanno facendo previsioni in deciso rialzo, per il cinefumetto Marvel Studios, riferite al suo week end d'apertura nordamericano. Le stime, prima di oggi, erano di 200 milioni di dollari.

Adesso ci si è spinti oltre: pare che questo terzo capitolo sulle avventure dei Vendicatori, potrebbe guadagnare l'incredibile somma di 245 milioni di dollari (diciamo che il range è stimato tra i 245 e i 255 milioni, per essere precisi), nel fine settimana d'apertura in sala. Naturalmente, questa stima non tiene conto dell'incasso globale; di quello, presumibilmente, parleremo tra qualche ora.

L'anteprima del giovedì (metro con il quale si capisce abbastanza bene come potrebbero andare le cose nel week end), è stata "da 39 milioni di dollari" e ad oggi, sabato, l'incasso è già arrivato a 104 milioni. Ma ci sono buone possibilità che questo cinecomic, diretto dai Fratelli Russo, batta addirittura l'incasso del primo week end di Star Wars: Il Risveglio della Forza, che fu di 247.9 milioni.

Secondo voi ci riuscirà?

"In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto."

Avengers 3 è in sala!