Le previsioni per il prossimo weekend al botteghino, Encanto e House of Gucci in testa!

Le previsioni cinematografiche per il Ringraziamento sono incredibili, con una stima dei guadagni di oltre 70 milioni di dollari. Ecco, dunque, i risultati delle preview e quelli attesi per il weekend per le varie pellicole in uscita!

Il primo è un film d'animazione targato Disney, Encanto, che nelle preview del martedì ha ottenuto $ 1,5 milioni, con il suo arrivo in 3980 sale previsto per oggi e un solido 94% su Rotten Tomatoes sulle spalle. Diversi i titoli che ha superato, come The Boss Baby: Family Business della Universal, che ha incassato $ 1,3 milioni in un giovedì, o Frozen, che con una proiezione delle 22 ha incassato circa $ 1,1 milioni. Tuttavia non ha raggiunto Moana e Coco, le cui preview nel giorno prima del Ringraziamento hanno fatto conquistare loro ben $ 2,6 milioni e $ 2,3 milioni. In ogni caso, l'incasso dei prossimi 5 giorni per Encanto si attesterà, secondo i calcoli, intorno ai 35 e i 40 milioni di dollari.

Anche House of Gucci della MGM/United Artists Releasing ha ha fatto bene martedì, guadagnando $ 1,3 milioni. Il film di Ridley Scott, punta molto sui fan di Lady Gaga, e ha ottenuto dalla critica un 66% su Rotten Tomatoes, mentre grazie al pubblico ha raggiunto il 90%.

C'è poi Resident Evil: Welcome to Raccoon City, che nelle sue anteprime ha guadagnato ben $ 935.000 dollari in 2352 sale, e nei prossimi 5 giorni dovrebbe incassare tra gli 8 e i 10 milioni di dollari.

Tra pellicola già in sala, invece, registriamo un'importante crescita di Ghostbusters: Afterlife della Sony, che ha guidato il martedì con circa $ 4,7 milioni guadagnati, in crescita del 23% rispetto a lunedì ed Eternals che ha incassato nello stesso giorno 1,5 milioni di dollari, +5% rispetto a lunedì. I film sono ora rispettivamente a un guadagno di 55 e di 139 milioni di dollari. Niente male insomma.

In ogni caso, vedremo in che modo i titoli effettivamente cresceranno tra il Giorno del Ringraziamento e il Black Friday!