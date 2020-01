Le previsioni per Bad Boys for Life confermano l'ottimo stato del box office 2020

Dopo un aumento del 10% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, l'ottima performance del box office USA del 2020 dovrebbe proseguire anche questa settimana con la conferma di 1917, war-movie di Sam Mendes tra i favoriti agli Oscar 2020, e l'arrivo di Bad Boys For Life e Dolittle.

Mentre 1917 dovrebbe mantenere i suoi incassi del weekend intorno ai $30 milioni, il terzo capitolo della saga action con Will Smith e Martin Lawrence potrebbe debuttare al primo posto del botteghino domestico con un incasso di $35-40 milioni.

Meno convincenti invece le previsioni per Dolittle, blockbuster con Robert Downey Jr. dal budget di 175$ dollari il cui potenziale terzo posto potrebbe rappresentare l'inizio di un nuovo flop per la Universal, reduce di recente dai disastrosi risultati di Cats. Secondo gli analisti (via IndieWire), il nuovo adattamento dei romanzi di Hugh Lofting dovrebbe esordire intorno ai $20-25 milioni. Per saperne di più vi lasciamo al trailer ufficiale di Dolittle.

Tornando a Bad Boys for Life, il film diretto da Adil El Arbi e Bilall Fallah sembra aver convinto buona parte della critica internazionale: al momento, il film può contare su un Tomatoes Score del 76% su un totale di 34 recensioni, risultato di gran lunga superiore ai 42% e 23% ottenuti rispettivamente dai primi due capitoli diretti da Michael Bay.