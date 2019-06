Le prevendite de Il Re Leone inferiori solo a Endgame, superati tutti i remake Disney

Fandango ha segnalato che le prevendite per l'attesissimo Il Re Leone di Jon Favreau hanno già superato quelle di tutti gli altri remake live-action della Disney usciti negli scorsi anni.

Non solo: ad oggi nel 2019, soltanto Avengers: Endgame ha venduto più biglietti in prevendita di quelli che Il Re Leone si è già assicurato attraverso i canali del portale.

Il film è ora il detentore del record per le migliori prevendite del primo giorno per una tradizionale uscita Disney (esclusi quindi Marvel Studios, Pixar o Star Wars), e ha superato di molto le stesse cifre che il remake live-action de La Bella e La Bestia con Emma Watson e Dan Stevens fece registrare nel 2017 nello stesso punto del suo ciclo di vendite. È anche sulla buona strada per diventare il secondo miglior incasso dell'anno, ovviamente dietro al film dei fratelli Russo.

Secondo un sondaggio Fandango su oltre 1.000 compratori di biglietti The Lion King:

il 97% sono fan del film originale del 1994

il 95% vuole scoprire come The Lion King incorporerà la colonna sonora iconica del film originale

l'82% è fan del cast vocale

il 73% è fan dei recenti adattamenti della Disney

Voi a quale categoria appartenete?

