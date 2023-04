Pretty Woman, uno scherzo di Richard Gere finì nel montaggio finale!

Pretty Woman ha mostrato al grande pubblico il talento di Julia Roberts lanciandola nel firmamento delle star di Hollywood. La pellicola è diventata in poco tempo un cult grazie, soprattutto, ad alcune scene che, secondo quanto dichiarato da cast e regista, sono state addirittura improvvisate.

Inizialmente erano stati chiamati altri attori per interpretare il ruolo del protagonista. A convincere Richard Gere a partecipare a Pretty Woman fu Julia Robert con un post-it nel quale pregava il collega di accettare. Fin da subito la chimica tra i due fu istantanea e questo lo si può notare ad anni di distanza anche nel film. E' stata propria questa genuina dinamica a favorire la nascita di alcune scene molto spontanee tra i due, frutto di totale improvvisazione.

Una delle più famose riguarda la scena in cui Edward mostra a Vivian una preziosa collana che la giovane avrebbe indossato durante la serata all'opera. Durante le riprese, Richard Gere per fare uno scherzo alla collega chiuse la scatola del gioiello all'improvviso causandole una risata di cuore. La riprese risultò essere così genuina e sincera da convincere il regista ad inserirla all'interno del montaggio finale. Non a caso continua ad essere una delle scene più famose e replicate di Pretty Woman. La scelta di Marshall di rivolgersi ad una giovane attrice come era all'epoca Julia Roberts ripagò in termini di genuinità dell'interpretazione.

Durante un'intervista Julia Roberts svelò il finale originale di Pretty Woman ammettendo che, originariamente, il film non avrebbe dovuto avere un lieto fine. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!