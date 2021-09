Pretty Woman e quel post-it con cui Julia Roberts convinse Richard Gere

Che Pretty Woman sarebbe stato senza Richard Gere? Certo, l'elemento principale del film fu senza ombra di dubbio una Julia Roberts in stato di grazia, ma è innegabile quanto l'apporto dell'attore di Ufficiale e Gentiluomo sia stato fondamentale per la sua riuscita. Apporto che, a dirla tutta, fu quasi sul punto di venir meno.

Non tutti sanno, infatti, che il buon Richard fu sul punto di rinunciare al ruolo di Edward Lewis, il miliardario che nel film s'innamora perdutamente della prostituta Vivian Ward dando il via a una delle storie d'amore più famose e iconiche degli ultimi 30 anni. Ma cosa spinse l'attore di Schegge di Paura a cambiare idea?

Facciamo un passo indietro fino ai provini per il film: Gere e Roberts mostrarono sin dal primo momento di poter contare su una chimica eccezionale, di quelle spontanee e tutt'altro che facili da ricreare. Ad esserne consapevole più di chiunque altro era la stessa Julia Roberts: mentre il suo collega era al telefono pronto ad ufficializzare il suo no, dunque, la futura star di Notting Hill si limitò a passargli un post-it con scritto "Ti prego, dì di sì". Il resto è storia.

Quale attore avreste scelto per sostituire Richard Gere nel caso in cui si fosse concretizzato il rifiuto? Fatecelo sapere nei commenti! Qualche tempo fa, intanto, proprio Julia Robert svelò il finale inizialmente previsto per Pretty Woman.