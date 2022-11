Pretty Princess, Disney lavora al terzo film del franchise con Anne Hathaway

Sono passati ventuno anni dall'uscita nelle sale di Pretty Princess, la commedia romantica di Garry Marshall che lanciò la carriera sul grande schermo di Anne Hathaway. Dopo il sequel del 2004, Principe azzurro cercasi, Disney sta lavorando al terzo capitolo del franchise con protagonista la star di Il diavolo veste Prada.

In realtà, in base a quanto scrive The Hollywood Reporter, non si conoscono ancora i dettagli sul film, che potrebbe essere un sequel oppure un reboot. L'unica certezza è che la protagonista non ha mai firmato un contratto per il terzo film quindi non è obbligata a tornare nel franchise.



Pochi giorni fa però Anne Hathaway ha spinto per Pretty Princess 3, quindi è auspicabile un suo ritorno, anche solo in un cameo. Nel 2020 si parlò anche di una serie spin-off di Pretty Princess.

Il film (in originale The Princess Diaries) racconta la storia della goffa liceale Mia Thermopolis (Anne Hathaway) che scopre grazie a sua nonna Clarisse (Julie Andrews) di essere l'erede al trono del principato di Genovia. La vita di Mia viene stravolta e la giovane dovrà imparare sin da subito le buone maniere.



Nel cast del primo film spiccano anche Hector Elizondo e Mandy Moore mentre nel sequel, Principe azzurro cercasi, il ruolo da co-protagonista maschile è affidato a Chris Pine.

Anne Hathaway ha sofferto di stress intenso nel corso dei primi anni della sua carriera, ammettendo di non essersi vissuta appieno i momenti felici.