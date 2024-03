Pretty Princess 3, Julie Andrews uccide le speranze dei fan: 'Penso sia stato cancellato'

Sono trascorsi esattamente 20 anni da quando Principe Azzurro Cercasi, primo e per ora unico sequel di Pretty Princess, ci presentava per l'ultima volta Anne Hathaway nei panni di Mia Thermopolis: da allora le voci su un terzo film hanno continuato a circolare con una certa costanza, ma le speranze sarebbero ormai ridotte all'osso.

Questo, almeno, è il parere di Julie Andrews: la star di Mary Poppins, che già qualche tempo fa si espresse poco fiduciosamente su Pretty Princess 3, è tornata in queste ore a parlare del progetto, dicendosi piuttosto convinta che la produzione abbia ormai smesso di pensarci.

"Ah, mi è stato chiesto così tante volte. Ci sono state delle discussioni al riguardo, ma non se n'è fatto nulla. Potrei sbagliarmi, ma penso che ormai si astato cancellato. Non ne sono sicura però" sono state le parole dell'attrice, che poi ha proseguito: "È passato un sacco di tempo da quando abbiamo fatto Principe Azzurro Cercasi, certe volte la cosa migliore da fare è lasciare intoccate le cose belle. Non mi piace quando la gente spreme e spreme e spreme una cosa fino alla morte. Sarei davvero felice di farne un altro, ma non mi aspetto che accada". Fine della storia del Regno di Genovia, dunque? Staremo a vedere!

Su Avatar - La Via Dell'Acqua - Dvd è uno dei più venduti di oggi.