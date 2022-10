Pretty Princess 3: Anne Hathaway spinge per la realizzazione di un terzo capitolo

Oltre ai suoi numerosi ruoli, Anne Hathaway è stata protagonista di Pretty Princess, l'adattamento Disney del 2001 dell'omonimo libro di Meg Cabot. Al film è seguito un sequel altrettanto amato, Principe Azzurro Cercasi del 2004, mentre un terza pellicola, per quanto rumoreggiata, non è ancora mai arrivata.

Ma sembra proprio che le cose potrebbero cambiare. Infatti, in una nuova intervista con Entertainment Tonight, la Hathaway ha dichiarato di voler realizzare il film: "Sto spingendo molto in questa direzione", ha rivelato l'attrice. "Se trovassimo un modo per coinvolgere Julie Andrews, credo che potrebbe funzionare. Andremmo a trovarla e le metteremmo un green screen dietro".

Nel 2019 è stata confermata l'esistenza della sceneggiatura di Princess Diaries 3, ma la realizzazione della pellicola è sempre stata legata al ritorno della Hathaway e della Andrews. In un'intervista all'inizio di quest'anno, Andrews ha lasciato intendere che sarebbe stata però titubante all'idea, a causa soprattutto della morte nel 2016 del direttore del franchise Garry Marshall.

"Credo che sarebbe tardi per farlo ora", ha detto la Andrews. "Si è parlato di un sequel molti, molti anni fa. Ma Garry poi ci ha lasciato. Specialmente per me, ora è troppo tardi per tornare indietro. È un pensiero adorabile, ma non credo che sarebbe possibile."

Recentemente invece si è parlato di una serie spin-off di Pretty Princess su Disney+. E voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti!