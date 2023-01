Pretty Princess 3, Anne Hathaway:'È un processo che richiede pazienza'

Anne Hathaway ha dichiarato di essere entusiasta della risposta dei fan all'annuncio della produzione del terzo capitolo di Pretty Princess. Dopo parecchi anni, finalmente il sequel è in procinto di arrivare sul grande schermo. Hathaway ne ha parlato a People, predicando calma perché servirà del tempo per vedere il film.

"Ci sentiamo esattamente allo stesso modo e so che probabilmente è molto frustrante. È un processo che richiede pazienza, quindi tutti dovrebbero considerarsi parte del mondo del cinema adesso, perché è questo il tempo effettivamente necessario per realizzare le cose" ha dichiarato l'attrice.



A novembre è stato confermato Pretty Princess 3 grazie a Disney, con Debra Martin Chase alla produzione e Aadrita Mukerji alla sceneggiatura.

Al momento Anne Hathaway non ha firmato per il ritorno nel franchise ma da tempo ha espresso interesse nel tornare ad interpretare il personaggio che le regalò il successo all'inizio della carriera.



L'obiettivo di Hathaway è anche quello di coinvolgere Julie Andrews:"Se c'è un modo per coinvolgerla penso che lo faremmo funzionare".

Tuttavia, Julie Andrews è pessimista su Pretty Princess 3 e ha dichiarato che potrebbe non tornare nel ruolo di Clarisse Renaldi.



Voi siete pronti per tornare a vivere le avventure di Mia Thermopolis di Genovia? Nel cast del primo film anche Héctor Elizondo, Heather Matarazzo, Mandy Moore e Caroline Goodall. Alla regia Garry Marshall su soggetto di Meg Cabot.