Si, i presunti alieni trovati in Messico sono uguali a E.T. di Spielberg

Jaime Maussan, giornalista investigativo nonché noto ufologo messicano, ha presentato al congresso dello stato centramericano due presunti 'cadaveri alieni' di mille anni fa. Prestando giuramento, Maussan ha raccontato che i due corpi sarebbero stati rinvenuti in una miniera di Cusco, in Perù. Corpi molto somiglianti a E.T.

Si, proprio il celebre extraterrestre del film di Steven Spielberg, E.T. - L'Extraterrestre. I corpi sarebbero stati rinvenuti nel 2017 e secondo Maussan i test ai quali sarebbero stati sottoposti da esperti dell'UNAM, tra le principali università messicane, avrebbero constatato di essere in presenza di soggetti non umani.



Secondo quanto riportato da Maussan, i corpi presenterebbero un 30% di patrimonio genetico differente da quello degli esseri umani, con mani e piedi costituiti da sole tre dita, un collo retrattile e la totale assenza di dentatura.



Caratteristiche che hanno subito attirato l'attenzione perché estremamente simili a quelle di E.T., la creatura nata dal genio di Carlo Rambaldi e protagonista del film uscito nelle sale cinematografiche nel 1982, uno dei film più spettacolari della storia del cinema, con scene indimenticabili come quella di E.T. volante sulla bicicletta.



Maussan ha dichiarato:"Questi esemplari non fanno parte della nostra evoluzione terrestre. Non si tratta di esseri trovati dopo il naufragio di un oggetto volante non identificato ma in un giacimento di diatomee dove hanno subito un processo di fossilizzazione".

In attesa di saperne di più sui presunti ritrovamenti di corpi alieni