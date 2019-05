Presto in sala il documentario su Quentin Tarantino intitolato QT8: The First Eight

Un po' di tempo fa era stato annunciato che sarebbe stato prodotto un documentario sulla vita e specialmente sui film di Quentin Tarantino, ma il progetto era caduto vittima di alcune battaglie legali legate ai diritti, in precedenza in mano alla Weinstein Company.

La produttrice Tara Wood aveva completato il documentario in questione, intitolato QT8: The First Eight, nel 2016, ma poi era stata costretta a una lunga battaglia legale per riottenere i diritti di sfruttamento della pellicola ceduti in seguito a un accordo con la Weinstein Company nel 2016.

Il documentario è stato mostrato in questi giorni a Cannes ai potenziali investitori e distributori e questo racconta la produzione degli otto film di Quentin Tarantino, da Le iene a The Hateful Eight, con interviste a tutti i cast del regista, compresi Zoe Bell, Bruce Dern, Robert Forster, Jamie Foxx, Samuel L. Jackson, Jennifer Jason Leigh, Diane Kruger, Lucy Liu, Michael Madsen, Eli Roth, Tim Roth, Kurt Russell e Christoph Waltz, più i produttori Stacey Sher e Richard Gladstein, il regista Scott Spiegel e il critico cinematografico Louis Black.

La Wood è nota per aver prodotto anche 21 Years: Richard Linklater, documentario sulla carriera del regista texano distribuito nel 2014; difatti, il titolo originale della pellicola su Tarantino inizialmente era proprio 21 Years: Quentin Tarantino, poiché entrambi i lavori asseriscono che la carriera di un'artista possa essere definita dai loro primi 21 anni di lavoro.

I diritti internazionali furono venduti ben tre anni fa, nel corso di una presentazione a Cannes supportata da Harvey Weinstein in persona, ma a causa dei problemi legali del produttore in seguito agli scandali sessuali, la Wood si era vista rifiutare il ritorno dei diritti, costringendola a una battaglia legale con la corte anche dopo la bancarotta della Weinstein Company. La corte ha così restituito i diritti sul film alla Wood lo scorso novembre.

Tarantino è anch'egli a Cannes quest'anno per presentare il suo nono film, C'era una volta a Hollywood, di cui potete già leggere la nostra recensione e vedere la videorecensione.