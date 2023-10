Il Presidente - Una storia d'amore, Rob Reiner seguì Bill Clinton per due giorni!

Il Presidente - Una storia d'amore, non è sicuramente tra i film più conosciuti di Rob Rainer ma ha avuto il merito di essere uno dei primi accrediti alla sceneggiatura di Aaron Sorkin. La cura dietro la realizzazione del film si nota in particolare dal modo in cui il regista frequentò la Casa Bianca.

Per raccontare la storia di un uomo che si avvicina al suo primo mandato come Presidente degli Stati Uniti, il regista cercò di capire, nella maniera più vera possibile in che modo funzionavano gli interno degli uffici della Casa Bianca. Prima che Sorkin approdasse a The West Wing, lo sceneggiatore si era già cimentato nel raccontare le dinamiche della Casa Bianca in un film che mischiava politica e amore. Per capire al meglio come viveva una giornata tipo un Presidente, Rob Rainer sfruttò una sua visita nella residenza presidenziale per approfondire questo aspetto.

Con il consenso ufficiale, Rob Rainer ebbe la possibilità di osservare per due giorni l'allora Presidente Bill Clinton nella sua vita di tutti i giorni, partendo dai compiti istituzionali e di ufficio, fino ad arrivare alla sua vita quotidiana. Questo, ovviamente, aiutò tantissimo nella caratterizzazione del protagonista, interpretato da Michael Douglas e nel modo in cui, nel film, venivano raccontato le responsabilità di un uomo di questa caratura. Oltre a ciò, Rainer ebbe la possibilità di visitare integralmente la Casa Bianca, in modo da aiutare nella ricostruzione degli ambienti.

Ora, una cosa del genere, non sarebbe più possibile, poichè La Casa Bianca ha vietato l'utilizzo dei cellulari agli ospiti al personale e agli ospiti della West Wing. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!