La presenza di Michael Keaton in Morbius apre al Marvel Cinematic Universe?

Lo aspettavamo da tempo, e oggi finalmente è arrivato: il primo trailer di Morbius è disponibile online da oggi pomeriggio e già ha suscitato la curiosità dei fan di tutto il mondo allettati dall'idea di un possibile crossover con il Marvel Cinematic Universe.

Diversi sono, effettivamente, i riferimenti all'MCU nel trailer di Morbius: primo fra tutti, ovviamente, il cameo di Michael Keaton sul finale del filmato. L'attore appare in abiti comuni, ma tutto sembra lasciar pensare che il personaggio che lo vedremo interpretare in Morbius sarà lo stesso nei cui panni lo vedemmo in Spider-Man: Homecoming, vale a dire Adrian Toomes aka l'Avvoltoio.

Possibile, dunque, che il film apra effettivamente alla possibilità di un'intersezione tra il Marvel Universe targato Sony e il Marvel Cinematic Universe di Disney? La cosa non sembra effettivamente essere un'utopia: si era già detto in passato che gli accordi raggiunti tra Disney e Sony nell'ambito della famosa questione Spider-Man prevedessero anche la possibilità di citare a vicenda gli eventi dei rispettivi film, ma la presenza di un personaggio già visto in un film dell'MCU sembra andare ben oltre un accordo del genere e lascia presagire qualcosa di più grosso.

A volere l'ambiziosissimo crossover sono inoltre gli attori stessi, come esplicitato su Instagram da un membro del cast di Morbius. Insomma, due indizi non faranno una prova, ma sicuramente autorizzano a sognare! Per ora, comunque, si parla ovviamente di semplici ipotesi: l'ultima parola spetterà a Disney e Sony.