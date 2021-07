Vi Presento i Nostri e quella frecciatina di Robert De Niro ai Golden Globes

Partiamo con una premessa: Robert De Niro potrebbe decidere di recitare esclusivamente come comparsa nei filmini dei matrimoni e restare comunque un totem della Settima Arte. Detto ciò, è ovviamente impossibile negare che il buon Bob, nel corso dell'ultimo paio di decenni, abbia prestato il suo volto a ruoli non particolarmente brillanti.

Vi Presento i Nostri fa sicuramente parte della lista di film dimenticabili a cui il nostro ha preso parte in questi anni: il terzo capitolo della saga che pur aveva visto De Niro offrire una buona prova in occasione del primo film è un prodotto tutto sommato stanco, che non riesce a rendere giustizia al talento degli attori a disposizione (si pensi allo stesso Dustin Hoffman, che non a caso fu piuttosto dubbioso nell'accettare la parte).

Caso volle che proprio poco dopo l'uscita in sala del film con Ben Stiller, la star di C'era una Volta in America fu premiata con il Golden Globe alla carriera: premio che fu quindi consegnato a De Niro dalla stessa stampa che in quei giorni massacrò senza pietà il suo nuovo film. Il caro Bob non perse allora occasione per dar vita ad un breve siparietto nel corso della premiazione: "Ho provato grande commozione e gratitudine al vostro annuncio, due mesi fa. Beh, prima che poteste recensire Vi Presento i Nostri, almeno" furono le parole dell'attore.

Vi trovate d'accordo con le pessime recensioni del film o, in fondo, trovate che sia godibile? Fatecelo sapere nei commenti! De Niro, comunque, ebbe modo di mostrare la sua abilità con gli animali grazie alla saga di Ti Presento i Miei.