Vi presento i nostri: 5 errori che forse non avete notato nella commedia con Ben Stiller

Questa sera torna in tv Vi presento in nostri, il film del 2010 diretto da Paul Weitz e interpretato da Robert De Niro e Ben Stiller. Scopriamo insieme alcuni errori commessi nel corso della pellicola che forse non avete notato.

Quando Greg si procura una ferita al dito mentre sta tagliando il tacchino per il Ringraziamento , il sangue schizza su Jack, colpendolo in diversi punti, incluso il viso, il petto, il braccio sinistro e la spalla. Quando l'inquadratura cambia però, il sangue che era sul suo braccio e sulla sua spalla è miracolosamente sparito.

mentre sta tagliando il tacchino per il Ringraziamento , il sangue schizza su Jack, colpendolo in diversi punti, incluso il viso, il petto, il braccio sinistro e la spalla. Quando l'inquadratura cambia però, il sangue che era sul suo braccio e sulla sua spalla è miracolosamente sparito. Quando Jack Byrnes, il personaggio interpretato da Robert De Niro, effettua una ricerca su Google , inizialmente si trova su una pagina di Internet Explorer ma pochi istanti dopo il broswer cambia diventando Safari.

, inizialmente si trova su una pagina di Internet Explorer ma pochi istanti dopo il broswer cambia diventando Safari. La macchia di sudore che Bernie presenta sulla sua maglia nella scena in cui balla il flamenco aumenta e diminuisce a seconda delle inquadrature.

aumenta e diminuisce a seconda delle inquadrature. Nel corso di Vi presento i nostri, Kevin racconta una storia su un rituale Yanomami che coinvolge gli scimpanzé. Gli Yanomami vivono però in Amazzonia mentre gli scimpanzé in Africa, quindi è assai improbabile che le due specie possano incontrarsi.

Quando Greg sta parlando con Jack al telefono, inizialmente le sue unghie sono lunghe, nella scena successiva, subito dopo la telefonata e prima che il figlio di Greg gli vomiti addosso, le sue unghie sono assai più corte.

E voi, avevate notato questi errori? Se vi va, date uno sguardo anche alle 5 curiosità di Vi presento i nostri che abbiamo raccolto per voi.