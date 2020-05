Vi presento i nostri: 5 curiosità sulla commedia con Ben Stiller e Robert De Niro

Questa sera su Italia 1 va in onda Vi presento i nostri, terzo capitolo della trilogia con protagonisti Ben Stiller, Robert De Niro e Teri Polo. Per l'occasione, abbiamo raccolto per voi una serie di curiosità sul dietro le quinte della commedia che potreste non conoscere.

Come sempre, potete trovarli qui sotto:

De Niro ha scherzato sulla pessima accoglienza riservata al film durante il suo discorso di ringraziamento per il Golden Globe alla carriera: "Mi sono commosso quando avete annunciato questo premio due mesi fa, ben prima che aveste la possibilità di recensire Vi presento i nostri."

Dustin Hoffman aveva inizialmente rifiutato di riprendere il ruolo di Bernie Focker per via della sceneggiatura e il cambio di regia. Pronta ad eliminare il personaggio, la Universal in seguito è però riuscita a convincere l'attore a recitare in sei scene.

Nel Blu-ray del film sono presenti un incipit e un finale alternativi.

Il cast include ben 6 premi Oscar : Dustin Hoffman, Robert De Niro, Barbra Streisand, Tom McCarthy, Laura Dern e Jordan Peele; e due attori nominati all'Oscar: Owen Wilson e Harvey Keitel.

: Dustin Hoffman, Robert De Niro, Barbra Streisand, Tom McCarthy, Laura Dern e Jordan Peele; e due attori nominati all'Oscar: Owen Wilson e Harvey Keitel. È il decimo film in cui Ben Stiller e Owen Wilson hanno recitato insieme. La pellicola ha anche firmato la sesta collaborazione tra Robert De Niro e Harvey Keitel, che poi avrebbero recitato insieme anche in The Comedian (2016) e The Irishman (2019).

Nel film, Greg Fotter e Pam Byrnes sono felicemente sposati e da poco genitori di due bambini. Quando nonno Jack sfiora l'infarto, però, la preoccupazione di trovare un degno erede al suo ruolo di “padrino” ricade sulle spalle di Greg, come sempre in soggezione per il modo di fare del padre di sua moglie. Come se non bastasse, si ripresenta il ricco e sensibile ex pretendente di Pam e Greg fa la conoscenza di Andi Garcia, una bellissima rappresentante farmaceutica che vuole renderlo testimonial di una pillola per la disfunzione erettile.

Qui potete trovare la nostra recensione di Vi presento i nostri, che ricordiamo sarà trasmesso su Italia 1 alle 21.30.