Vi Presento Christopher Robin, Domhnall Gleeson rimase nel ruolo per tutte le riprese

Il method acting ormai fa parte del modus operandi di tantissimi attori ad Hollywood. Se interpreti come Robert De Niro e Daniel Day Lewis lo hanno reso più mainstream, anche altri giovani interpreti hanno iniziato ad utilizzarlo. L'esempio più lampante è Domhnall Gleeson in Vi Presento Christopher Robin.

Per interpretare il personaggio di Alan Milne, l'attore si sottopose a tantissime lezioni da parte di un vocal coach per riuscire ad acquistare un accento dell'Upper class inglese nel periodo del dopo guerra. Per riuscire a comprendere appieno l'essenza del personaggio decise di rimanere nel ruolo per tutta la durata del film, dalla mattina alla sera, chiedendo a chi si trovava sul set con lui di aiutarlo in questa particolare opera di immedesimazione.

Mentre l'attore ha ammesso che tornerebbe a interpretare il Generale Hux in un prossimo film di Star Wars, in vi presento Christopher Robin racconta la storia di un uomo che soffre di disturbo da stress post traumatico. Per entrare meglio nella sua psiche ha letto tantissimo su questo tipo di difficoltà, puntando particolare attenzione su delle biografie di A.A. Milne, compreso quello scritto dal vero C.R. Milne.

Gleeson ha raccontato cosa ne pensa sul serio de L'Ascesa di Skywalker, pellicola che l'ha visto concludere il suo viaggio nei panni de il Generale Hux.