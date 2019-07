Vi presentiamo Bahati, la leoncina che ha ispirato Simba per il remake de Il Re Leone

Mentre Il Re Leone continua ad incassare alla grande al box office domestico e internazionale, noi italiani dovremo aspettare anche un mese circa per poter riempire le sale nostrane e guardare finalmente il nuovo remake della Disney.

Per ingannare l'attesa, ecco una piccola curiosità: Bahati, una bellissima cucciola di leone dello zoo di Dallas, in queste ore è diventata famosissima su Internet, quando la stessa Disney ha fatto sapere che è stata lei ad ispirare il nuovo Simba del film di Jon Favreau.

Lo Zoo del Texas ha infatti collaborato con gli animatori della Disney, spendendo al team di sviluppo del film tantissimo materiale fotografico e video del piccolo felino, che lo studio ha utilizzato per riproporre al meglio sul grande schermo le vere movenze di un cucciolo di leone.

"Il cucciolo di leone più famoso del mondo potrebbe aver copiato qualcosa dalla nostra Bahati!” ha scritto su Facebook lo zoo di Dallas. "Quando Bahati aveva solo un mese, abbiamo fornito alla Disney un video dei suoi movimenti che il loro team di animatori ha usato come riferimento per il movimento e il comportamento di un leone durante la progettazione di Simba in The Lion King."

