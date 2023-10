Niente presentazione di Priscilla a New York per Sofia Coppola: 'Sono con mia madre'

Dopo aver presentato ufficialmente in anteprima mondiale Priscilla alla Mostra del cinema di Venezia, la pellicola otterrà la sua premiere esclusiva al New York Film Festival. Nonostante ciò, la regista è stata costretta a rinunciare alla conferenza stampa a causa di impegni dell'ultimo minuto.

Priscilla Presley si è mostrata molto commossa alla prima di Priscilla a Venezia e, probabilmente, la situazione si ripeterà a New York. Sofia Coppola è sempre particolarmente attenta nel partecipare a tutte le iniziative promozionali dei suoi film ma, questa volta, è stata costretta a desistere e a dedicarsi alla sua famiglia. Nella nota letta all'inizia delle conferenza stampa per giustificare la sua assenza alla presentazione stampa, la regista ha scritto di esser stata trattenuta dalla madre non chiarendo i motivi.

"Sono così orgoglioso di avere il nostro film al NYFF nella mia città natale", ha scritto la Coppola, scusandosi per la sua assenza. "Non c'è niente di più stimolante per me che vedere un film sullo schermo dell'Alice Tully Hall". “Quando ho visto The Power of the Dog qui, come primo film sullo schermo dopo la pandemia, mi ha ricordato il potere del cinema e ciò che amiamo dell’esperienza comunitaria. Mi dispiace tanto non essere lì con voi, ma sono con mia madre, alla quale è dedicato questo film" ha concluso.

