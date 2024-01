Presence: il nuovo horror di Steven Soderbergh sta facendo scappare il pubblico al SFF

Come vi abbiamo anticipato qualche giorno fa nell'annunciare il suo prossimo film Black Bag, che sarà uno spy-movie, il regista Steven Soderbergh in queste ore è tornato al Sundance Film Festival per presentare il suo nuovo film, un thriller intitolato Presence.

A quanto pare il progetto sta già facendo discutere gli appassionati, dato che molti critici presenti al Festival hanno dichiarato di aver dovuto abbandonare la proiezione del film a causa del livello di stress provocato dalla storia e soprattutto dalla regia di Soderbergh, particolarmente tesa: ad esempio Variety riporta che durante la proiezione serale un giornalista ha lasciato la sala esclamando "non ce la faccio, non posso sopportare questo tipo di stress a notte fonda".

Stando ai dettagli trapelati, il film racconta la storia di una casa infestata e della famiglia che va ad abitarla, ma la particolarità è tutto è raccontato dal punto di vista del fantasma in soggettiva: la cinepresa è il fantasma, che guarda i protagonisti per tutta la durata del film. Soderbergh è il direttore della fotografia del film, che è stato totalmente della casa della famiglia protagonista, con grand'angolo e inquadrature distorte e una cinepresa con un obiettivo da 14 mm.

Proprio per la particolarità dello stile, Variety prevede che Presence non uscirà al cinema ma in piattaforma o in vod, com'è stato del resto con tutti i più recenti film di Steven Soderbergh, ma vi terremo aggiornati sulle prossime novità.