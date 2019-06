Il prequel sulla Vedova Nera potrebbe svelare i segreti del Marvel Cinematic Universe

Sebbene non sia stato veramente ufficializzato né abbia ancora una data di uscita, le riprese del prequel dedicato alla Vedova Nera sono in corso, come testimoniano le foto dal set.

Naturalmente la trama è ancora top-secret e non sappiamo effettivamente su cosa sarà incentrato questo prequel - a parte i rumor che vorrebbero l'introduzione di Yelena Belova. Ora, intervistato dal sito io9 durante la premiere di Spider-Man: Far From Home, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha parlato di questo prequel con Scarlett Johansson e sul come possa svelare dei segreti nascosti del Marvel Cinematic Universe.

"C'è sempre un metodo e fare le cose in maniera inaspettata è qualcosa che ci diverte sempre" ha spiegato il produttore "Ci sono modi di fare un prequel che sono meno informativi o rispondono delle domande che non avevi, e ci sono modi di fare un prequel in cui scopri delle cose che non sapevi prima. Guardate Better Call Saul come prequel. Si regge da solo nonostante sia un prequel di Breaking Bad e ti informa di molte cose che non sapevi prima. Quindi solo il tempo vi dirà come abbiamo realizzato questo prequel dedicato alla Vedova Nera".

Sebbene la data di uscita non ci sia ancora, è quasi scontato che la pellicola uscirà a maggio del 2020.