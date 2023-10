Il prequel di Hunger Games sarà vietato ai minori? Svelato il rating ufficiale del film

Novembre sarà il mese del ritorno di Hunger Games con il prequel della saga dal titolo Ballata dell'Usignolo e del Serpente. Le prime immagini e le clip pubblicate negli ultimi mesi hanno incuriosito particolarmente i fan e adesso è stato annunciato finalmente il rating nel quale il lungometraggio è stato classificato.

Ieri è stato ufficializzato il rating PG-13 (vietato ai minori di 13 anni non accompagnati) assegnato al film per "forti contenuti violenti e materiale inquietante". Una classificazione che non dovrebbe stupire coloro che hanno letto il libro di Suzanne Collins, autrice della saga. Non perdetevi il trailer di Ballata dell'Usignolo e del Serpente.



Francis Lawrence, regista di Hunger Games, è tornato dietro la macchina da presa per dirigere il prequel e ha dichiarato:"L'apertura dei giochi la chiamiamo il 'bagno di sangue', ed è esattamente ciò in cui [Rachel Zegler] ha dovuto lanciarsi. Lasciava il set ammaccata praticamente ogni giorno ma le qualità da combattente sono emerse".



In Ballata dell'Usignolo e del Serpente, prima di diventare il tirannico presidente di Panem, il giovane Coriolanus Snow (Tom Blyth) è l'ultima speranza della sua stirpe in declino e caduta da tempo in disgrazia. A Snow viene assegnato il compito di essere il mentore di Lucy Gray Baird (Rachel Zegler), ragazza del Distretto 12.



Dopo Ballata dell'Usignolo e del Serpente ci saranno altri spin-off di Hunger Games? Francis Lawrence ne ha parlato in un'intervista di qualche settimana fa.