Preparatevi a dire addio a Natasha nel nuovo video dietro le quinte di Black Widow

Dopo lo straordinario nuovo trailer di Black Widow pubblicato questa mattina, i Marvel Studios hanno mandato online anche un commovente video behind the scene incentrato sul viaggio di Scarlett Johansson attraverso i primi undici anni del Marvel Cinematic Universe.

Intitolato non a caso Legacy, il video, che trovate comodamente all'interno dell'articolo, mostra l'attrice appena nominata a due premi Oscar 2020 in varie fasi dei tour promozionali dei Marvel Studios, a partire dalle interviste rilasciate per Iron Man 2.

"Mi piacerebbe poter portare questo personaggio in direzioni sempre diverse" dice ad esempio la voce della Johansson mentre scorrono le immagini di Avengers: Age of Ultron. "Le possibilità sono infinite!".

Con dichiarazioni inedite, invece, l'attrice si dice grata alla compagnia di Kevin Feige: "In pochi hanno la possibilità di interpretare un personaggio per dieci anni di fila e poi avere all'improvviso l'opportunità di tuffarsi a capofitto nel passato di quel personaggio per continuare ad esplorare la sua personalità."

Lo stesso Feige dichiara: "E' un film che il pubblico voleva da parecchio tempo. Finalmente un film sulla Vedova Nera."

Infine, la regista del film Cate Shortland afferma: "Non vedevo l'ora di poter mostrare chi è davvero Natasha. Non è la classica eroina, perché ha un passato molto oscuro. Vedremo dei lati della sua persona che non abbiamo mai visto finora."

Black Widow sarà il primo film della Fase 4 del MCU e uscirà in Italia dal prossimo 29 aprile.