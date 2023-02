Prepararsi per Creed III? Con un'enorme colazione, come ci mostra Michael B. Jordan

Creed III è ormai alle porte - uscirà in sala il 2 marzo 2023, - e Michael B. Jordan, che oltre a interpretare il protagonista sarà anche il regista del film, ha pubblicato una storia su Instagram che mostra un pasto (a dir poco) ricco.

Come suggerisce l'orario delle 8:30, si trattava della colazione. Così ha specificato Jordan in un'altra storia: "Ebbene sì, era tutto per me". In effetti, il sequel di Creed II e nono capitolo della saga di Rocky Balboa vedrà l'attore di Santa Ana cimentarsi in svariati scontri di pugilato, perciò non sorprende che egli abbia dovuto irrobustire il suo corpo al meglio per tornare nei panni di Adonis; senza contare l'attività prettamente registica, che deve aver richiesto una quantità proporzionale di energie. E gli inconvenienti non terminano qui: in un'altra occasione, Michael B. Jordan ha parlato della difficoltà di digerire il film... con il paradenti!

Tuttavia, anche la preparazione di Jonathan Majors (interprete di Damian Anderson, antagonista nella pellicola) non è certo da meno. A quest'ultimo ruolo si aggiunge quello di Ant-Man and The Wasp: Quantumania, dove Majors dovrà esprimere le sue capacità attoriali al meglio per rendere credibile l'antagonista Kang il Conquistatore. Colui che invece non sarà presente nella pellicola è Sylvester Stallone: una scelta simile ha una motivazione narrativa, in quanto il giovane Adonis potrà ora non soltanto ottenere una certa indipendenza dal suo mentore, ma anche mettersi in gioco senza un talento del genere a coprirgli le spalle.

Auguriamo all'attore protagonista di riscuotere il successo che merita, soprattutto considerando che la preparazione di Creed III dura da anni, stando alle parole di Michael B. Jordan.