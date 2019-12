Ci si prepara al Natale nel nuovo video promo di Birds of Prey con Margot Robbie

In attesa di un ultimo full trailer ufficiale prima dell'ormai imminente uscita nelle sale dello stuzzicante Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn di Cathy Yan, la Warner Bros. UK ha pubblicato via Twitter un nuovo video promozionale a tema natalizio, dove vediamo le ragazze prepararsi per i festeggiamenti.

È praticamente una divertente lista di cose da fare per prepararsi al Natale e alle feste. Primo passo: rifornimenti. Vediamo così il personaggio di Margot Robbie e le sue scalmanate compagne d'avventura correre all'interno di un supermarket felici e spensierate. Secondo passo: accogliere gli ospiti. E qui si iniziano a menare le mani. Terzo passo: divertirsi, in inglese "have a blast", e in questo passaggio - neanche a dirlo - c'è letteralmente della dinamite.



Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn vede nel cast anche Mary Elizabeth Winstead nei panni di Huntress, Jurnee Smollett-Bell in quelli di Black Canary, Rosie Perez nel ruolo di Renee Montoya, Chris Messina in quello di Victor Zsasz e Ewan McGregor come il villain Maschera Nera. L'uscita nelle sale italiane del cinecomic DC è prevista per il prossimo 6 febbraio 2020.



Per ulteriori approfondimenti vi lasciamo all'analisi dell'ultimo trailer di Birds of Prey e alle ottime previsioni al boxoffice del cinecomic di Cathy Yan.