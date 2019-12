Al via i preordini per le edizioni home video di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker è appena approdato nelle sale di tutto il mondo ma nel frattempo, negli Stati Uniti, alcune catene hanno aperto i preordini per le varie edizioni home video del film e dell'intera Saga degli Skywalker.

Come riportato da Comicbook.com, infatti, Best Buy ha presentato in esclusiva il cofanetto "Star Wars: The Skywalker Saga 4K Ultra HD Blu-Ray" contente tutti i 9 film della saga principale e diversi contenuti aggiuntivi per un totale di 27 dischi. Il box viene venduto al prezzo di $249,99. Potete trovare una foto del cofanetto in calce alla notizia.

Per quanto riguarda il capitolo finale diretto da J.J. Abrams, sia Best Buy che Target hanno svelato le proprie edizioni esclusive dello SteelBook 4K de L'Ascesa di Skywalker che vanno da un prezzo di $24,99 a un massimo $34,99. Restiamo in attesa di sapere quali edizioni arriveranno in Italia.

Al momento i dettagli sui contenuti speciali delle varie edizioni non sono ancora stati rivelati, anche perché il film è uscito nei cinema americani appena tre giorni fa. La data di uscita di Episodio IX in home video non è ancora stata annunciata, ma stando a un leak potrebbe arrivare il 31 marzo 2020 - periodo che sarebbe in linea con quanto fatto per i capitoli precedenti.

Per altri approfondimenti, potete leggere la nostra recensione di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker e il nostro speciale sulle visioni contrastanti di Star Wars.