Prendimi!, Jeremy Renner è un giocatore imbattibile nel primo trailer ufficiale

È quest'oggi grazie alla Warner Bros. Pictures che possiamo mostrarvi il primo trailer italiano di Prendimi!, nuova ed esilarante commedia americana diretta da Jeff Tomsic e sorprendentemente basata su una storia vera con protagonisti Jeremy Renner ed Ed Helms.

La storia del film seguirà cinque amici super competitivi che, un mese all'anno, partecipano a una gara senza limiti a tag, gioco che praticano sin dalla prima elementare rischiando ogni volta il collo. Il tag è quello sciocco giochino infantile in cui, toccando una persone, gli dice "tua", passandogli in sostanza una sorta di palla avvelenata immaginaria che dovrà passare a qualcun altro toccandolo a sua volta. Quest'anno, però, il gioco coincide con il matrimonio di uno dei cinque, il che lo dovrebbe rendere un bersaglio alquanto facile, anche se non si lascerà trovare impreparato. Tutto poi è reso più divertente dal fatto che il film è tratto da una storia vera (e "non è uno scherzo", come specifica il trailer stesso).



Scritto da Rob McKittrick e Mark Steilen, Prendimi! vedrà nel cast anche Jon Hamm, Jake Johnson, Annabelle Wallis, Hannibal Buress, Isla Fisher, Rashida Jones e Leslie Bibb, per un'uscita prevista nelle sale americane il prossimo 15 giugno 2018. Sembra una commedia irriverente e molto interessante, sicuramente da tenere d'occhio.