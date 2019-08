Prende forma un film da La bambina che amava Tom Gordon di Stephen King

A quanto scrive The Hollywood Reporter, è in lavorazione un adattamento cinematografico del romanzo di Stephen King La bambina che amava Tom Gordon. Tra i produttori figura anche Chris Romero, ex moglie del regista George Romero (La notte dei morti viventi).

Altri produttori saranno Ryan Silbert e Andrew Childs, ma le notizie sul progetto al momento si fermano qui. Non è stata comunicata la data di uscita del film, né i nomi del regista o degli sceneggiatori.

Lo stesso George Romero aveva tentato di dar vita al film nei primi anni 2000, ma i suoi piani non si sono concretizzati. "Sono entusiasta del fatto che il mio libro venga portato sullo schermo e che la famiglia di George sia in qualche modo coinvolta" ha dichiarato Stephen King. "Chris ha lavorato a lungo e duramente per realizzare questo progetto."

La bambina che amava Tom Gordon è così descritto sul sito ufficiale dello scrittore americano: "Trisha McFarland, nove anni, si allontana dal sentiero durante un'escursione con sua madre, da poco divorziata, e suo fratello lungo un ramo dell'Appalachian Trail. Perduta da giorni, vagando senza meta, ha con sé soltanto una radiolina portatile. La bambina, grande fan di Tom Gordon dei Boston Red Sox, ascolta le partite di baseball e sogna che il suo eroe la salverà. La natura non è il suo unico ostacolo: un essere pericoloso potrebbe seguire Trisha attraverso i boschi."

Cresce intanto l'attesa per It - Capitolo Due, altro adattamento di un celebre romanzo di Stephen King. I produttori del film hanno in cantiere anche una pellicola tratta da Uscita per l'inferno.