Il premio Oscar per La forma dell'acqua comporrà la colonna sonora di Black Widow

Solo ieri i Marvel Studios hanno distribuito una speciale featurette di Black Widow che, oltre a portarci dietro le quinte, ci svela anche una piccola chicca: a comporre le colonne sonore per Scarlett Johansson sarà un compositore d'eccezione.

Il celebre artista che dirigerà le musiche della pellicola Marvel sarà Alexandre Desplat, volto ben noto nel mondo del cinema per le sue colonne sonore di successo che negli anni gli sono valse numerose candidature, culminate nella vittoria di ben due Academy Awards per The Grand Budapest Hotel (2014) e La Forma dell'Acqua (2017).

Quella con Natasha Romanoff rappresenta il primo banco di prova di Desplat nell'ambito dei cinecomic, essendo il compositore francese più vicino a tutt'altro genere di film: celebri sono le sue musiche per Il discordo del Re, Argo, The Imitation Game e del più recente Piccole Donne di Greta Gerwig.

Che dire? Black Widow continua a regalare sorprese e l'hype per il primo stand-alone movie della Vedova Nera (era ora!) si fa sentire: la pellicola uscirà nelle sale italiane il 29 aprile e se avete perso qualche dettaglio date un'occhiata alle "sovietiche" dichiarazioni di David Harbour.