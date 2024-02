Quanti premi ha vinto finora Oppenheimer? Forse è davvero l'anno di Christopher Nolan

Quanti premi ha vinto Oppenheimer? Il film di Christopher Nolan ha trionfato anche ai BAFTA Awards 2024, gli Oscar dell'industria cinematografica britannica, confermandosi definitivamente come il film da battere in questa stagione dei premi.

Oppenheimer, che arrivava ai BAFTA con ben 13 nomination, lo stesso numero di candidature ottenute agli Oscar 2024 con la differenza che in questa competizione tale cifra ha rappresentato il nuovo record di tutti i tempi per il maggior numero di candidature assegnate ad un singolo film, ad oggi ha vinto un totale di 272 premi, più di tutti gli altri film in competizione ai 96esimi Academy Awards.

Oltre alle sette vittorie appena ottenute ai BAFTA, nelle scorse settimane Oppenheimer aveva già ottenuto riconoscimenti significativi in varie categorie di premi ed enti di premiazione, come l'81° Golden Globe Awards, dove è stato nominato per otto premi ed è emerso vittorioso in cinque categorie chiave: Miglior film drammatico, Miglior regista (Nolan), Miglior attore - Film drammatico (Cillian Murphy), Miglior attore non protagonista - Film (Robert Downey Jr) e per la migliore colonna sonora originale (Ludwig Göransson), rendendolo il primo film dai tempi di Gandhi (1982) ad assicurarsi cinque Golden Globe, e il decimo in assoluto a realizzare questa impresa. Inoltre, sia il National Board of Review che l'American Film Institute hanno elencato Oppenheimer tra i primi dieci film del 2023, senza dimenticare che il film ha dominato anche la 29esima edizione dei Critics' Choice Awards con otto vittorie, inclusi premi per Nolan, Downey e Göransson per i loro contributi. Infine, Nolan ha recentemente portato a casa anche il premio come miglior regista ai DGA Awards.

Insomma, Oppenheimer è il film da battere agli Oscar 2024? Molto probabilmente si, e i SAG Awards 2024 - che saranno assegnati la prossima settimana - potrebbero chiudere definitivamente i giochi oppure proporre a sorpresa un ultimo sfidante.