Premi Oscar: quanti ne ha vinti Zack Snyder, regista di Justice League e 300?

Continuiamo la nostra rubricata dedicata alla storia e alle statistiche dei Premi Oscar focalizzandoci sul regista del momento, Zack Snyder, che in questi giorni ha monopolizzato l'attenzione del mondo del cinema con l'uscita di Justice League.

Nonostante abbia riscosso numerosi successi nel corso della sua carriera, Zack Snyder non è mai arrivato ai Premi Oscar: ad oggi il suo film più premiato risulta essere Wonder Woman, che in qualità di produttore gli è valso un Dragon Awards come miglior film, un Satellite Awards per la miglior sceneggiatura adattata, un Hugo Awards, la menzione nella top 10 dell'anno (2018) dell'American Film Institute e una nomination ai PGA Awards, i premi della gilda dei produttori, che però non bastò a spingere Wonder Woman tra i candidati a miglior film per gli Oscar di quell'anno.

Considerando invece solo i film diretti, il più premiato in assoluto è 300: oltre a vincere il riconoscimento per 'Movie of the Year' dell'Hollywood Film Award, il primo cinecomic snyderiano portò a casa anche 10 nomination ai Saturn Awards, vincendo nelle categorie di miglior film e miglior film d'azione.

Il film successivo Watchmen gli permise di vincere il premio al miglior regista agli ShoWest Awards, i riconoscimenti assegnati dal sindacato degli esercenti cinematografici statunitensi, e gli garantì anche una seconda nomination ai Saturn Awards. L'Hollywood Film Award menzionò poi Man of Steel come film dell'anno, seconda nomination in questa prestigiosa categoria dopo quella vinta con 300, che però questa volta non si trasformò in un premio.

Inoltre, benché molto controversi in patria, il film con Henry Cavill e il suo sequel Batman v Superman: Dawn of Justice furono premiati nominati al prestigioso Jupiter Award: il celebre riconoscimento cinematografico dell'industria tedesca menzionò entrambi i cinecomic tra i migliori film internazionali dei rispettivi anni.