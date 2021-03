Premi Oscar: quanti ne ha vinti la saga di Pirati dei Caraibi con Johnny Depp?

Dopo la saga di Harry Potter e Il signore degli anelli di Peter Jackson, la nostra rassegna di approfondimento dedicata ai Premi Oscar continua per il franchise di Pirati dei Caraibi, celebre serie cinematografica della Disney con protagonista Johnny Depp.

Composta ad oggi da cinque episodi, The Curse of the Black Pearl, Dead Man's Chest, At World's End, On Stranger Tides e Dead Men Tell No Tales, la saga ha suscitato un interesse decrescente nei cuori dei giurati dell'Academy: gli unici film ad essere stati nominati agli Oscar, infatti, sono i primi tre, mentre gli ultimi due sono stati totalmente ignorati.

Ma anche nei tre capitoli nominati agli Oscar si nota un graduale disinteresse nei confronti della saga da parte della celebre statuetta: La maledizione della prima luna infatti è il titolo con più candidature in assoluto, ben cinque, seguito da La maledizione del forziere fantasma con quattro e Ai confini del mondo con due.

Nel dettaglio, il primo episodio della serie, uscito nel 2003, venne nominato per il miglior trucco, il miglior sound editing, il miglior sound mixing, i migliori effetti speciali e addirittura il miglior attore protagonista, grazie all'incredibile e iconica performance di Johnny Depp (che perse in favore di Sean Penn, premiato nella categoria per Mystic River di Clint Eastwood); La maledizione del forziere fantasma riuscì ad incassare le nomination per miglior scenografia, miglior sound mixing e miglior sound editing, vincendo nella categoria dei migliori effetti speciali e portando dunque a casa l'unico Oscar della saga.

Il conto è chiuso da Ai confini del mondo, nominato senza vittorie per il miglior trucco e i migliori effetti speciali.

