Premi Oscar: quanti ne hanno vinti Jennifer Lawrence e la saga di Hunger Games?

Il nostro viaggio nella storia e nei numeri dei Premi Oscar continua con Hunger Games, celebre saga distopica nata dalla penna di Suzanne Collins e indissolubilmente legata al volto della star Jennifer Lawrence, interprete della protagonista Katniss.

Il franchise è composto da tre capitoli suddivisi in quattro film, l'originale Hunger Games, il sequel Hunger Games: La ragazza di fuoco e Hunger Games: Il canto della rivolta, uscito in due parti tra il 2014 e il 2015, ma come nel caso della saga di Twilight anche qui il conto degli Oscar rimane a zero.

Tuttavia la saga con Jennifer Lawrence ha goduto di molto più credito dal punto di vista dei riconoscimenti rispetto a quella con Kristen Stewart e Robert Pattinson, a cominciare dal primo episodio, che ottenne un Critics Choice Awards per la miglior attrice protagonista (Lawrence) e una nomination ai Golden Globes per la miglior canzone originale, oltre ad una nomination ai Saturn Awards come miglior film di fantascienza e una vittoria, nello stesso premio, ancora per l'attrice protagonista.

Il secondo episodio replicò il successo del primo ai Critics Choice Awards, aumentando il numero di nomination ma restando a secco di vittorie, e la stessa cosa fece con i Saturn Awards, ai quali ottenne la bellezza di sette nomination (vincendo nella categoria dei migliori costumi). Si tratta del capitolo più nominato della serie, dato che i due capitoli finali non riuscirono ad eguagliare i suoi numeri e restarono comunque a secco di vittorie.

Nel frattempo però Jennifer Lawrence diventata una superstar mondiale: un anno prima dell'uscita dell'originale Hunger Games era già arrivata la prima nomination agli Oscar (nel 2011, per Un gelido inverno di Debra Granik) ma nel bel mezzo del successo della saga sci-fi la Lawrence nel 2013 vinceva la sua prima statuetta grazie al ruolo di protagonista ne Il lato positivo; successivamente sarebbero arrivate altre due nomination, quella come miglior attrice non protagonista per American Hustle e la terza come protagonista per Joy, entrambe a vuoto.

