Premi Oscar: quanti ne ha vinti l'intero franchise di Star Wars, dal 1977 a oggi?

Il nostro viaggio nella storia dei Premi Oscar continua: e mentre si avvicina la data di annuncio delle nomination per gli Oscar 2021, che saranno rese note il prossimo 15 marzo, ripercorriamo la storia d'amore che lega la celebre statuetta hollywoodiana alla saga di Star Wars.

Con un totale di undici film live-action, la serie iniziata nel 1977 e terminata (ad oggi) nel 2019 è stata nominata per 37 Academy Awards, con tutti e nove i film della 'Saga degli Skywalker' arrivati almeno alle candidature.

In totale, le vittorie sono state sette, ai quali si aggiungono tre premi speciali, tutti ripartiti tra i tre capitoli originali: L'Impero colpisce ancora e Il ritorno dello Jedi hanno ricevuto premi speciali per i loro effetti visivi, mentre Una nuova speranza (premiato col titolo originale di Star Wars) ha ricevuto un premio speciale per i suoni e le voci degli alieni, le creature e i robot.

Ma vediamo nel dettaglio le statistiche di ciascun film:

Star Wars (Episodio IV: Una nuova speranza) : 11 nomination (miglior film, miglior regia, miglior attore non protagonista, miglior sceneggiatura originale) 6 vittorie (miglior scenografia, migliori costumi, miglior montaggio, miglior sonoro, migliori effetti speciali, miglior colonna sonora) + 1 Oscar speciale per gli effetti sonori

: 11 nomination (miglior film, miglior regia, miglior attore non protagonista, miglior sceneggiatura originale) 6 vittorie (miglior scenografia, migliori costumi, miglior montaggio, miglior sonoro, migliori effetti speciali, miglior colonna sonora) + 1 Oscar speciale per gli effetti sonori Episodio V: L'Impero colpisce ancora : 3 nomination (miglior colonna sonora, miglior scenografia), una vittoria (miglior sonoro) + 1 Oscar speciale per gli effetti speciali

: 3 nomination (miglior colonna sonora, miglior scenografia), una vittoria (miglior sonoro) + 1 Oscar speciale per gli effetti speciali Episodio VI: Il ritorno dello Jedi : 4 nomination (miglior scenografia, miglior sonoro, miglior montaggio sonoro, miglior colonna sonora) 0 vittorie + 1 Oscar speciale per migliori effetti speciali

: 4 nomination (miglior scenografia, miglior sonoro, miglior montaggio sonoro, miglior colonna sonora) 0 vittorie + 1 Oscar speciale per migliori effetti speciali Episodio I: La minaccia fantasma : 3 nomination (miglior sonoro, miglior montaggio sonoro, migliori effetti speciali) 0 vittorie

: 3 nomination (miglior sonoro, miglior montaggio sonoro, migliori effetti speciali) 0 vittorie Episodio II: L'attacco dei cloni : 1 nomination (migliori effetti speciali) 0 vittorie

: 1 nomination (migliori effetti speciali) 0 vittorie Episodio III: La vendetta dei Sith : 1 nomination (miglior trucco) 0 vittorie, unico film di tutta la saga a non aver ottenuto una candidatura nella categoria degli effetti speciali

: 1 nomination (miglior trucco) 0 vittorie, unico film di tutta la saga a non aver ottenuto una candidatura nella categoria degli effetti speciali Episodio VII: Il risveglio della Forza : 5 nomination (miglior montaggio, miglior colonna sonora, miglior montaggio sonoro, miglior sonoro, migliori effetti speciali) 0 vittorie

: 5 nomination (miglior montaggio, miglior colonna sonora, miglior montaggio sonoro, miglior sonoro, migliori effetti speciali) 0 vittorie Rogue One: A Star Wars Story : 2 nomination (miglior sonoro, migliori effetti speciali) 0 vittorie

: 2 nomination (miglior sonoro, migliori effetti speciali) 0 vittorie Episodio VIII: Gli ultimi Jedi : 4 nomination (migliori effetti speciali, miglior colonna sonora, miglior montaggio sonoro, miglior sonoro) 0 vittorie

: 4 nomination (migliori effetti speciali, miglior colonna sonora, miglior montaggio sonoro, miglior sonoro) 0 vittorie Solo: A Star Wars Story : 1 nomination (migliori effetti speciali) 0 vittorie

: 1 nomination (migliori effetti speciali) 0 vittorie Episodio IX: L'ascesa di Skywalker: 3 nomination (migliori effetti speciali, miglior colonna sonora, miglior montaggio sonoro) 0 vittorie

