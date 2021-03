Premi Oscar: quanti ne ha vinti Francis Ford Coppola?

Spesso citato nei posti più alti delle classifiche sui migliori registi della storia del cinema, Francis Ford Coppola ha rappresentato un capitolo importante anche dei Premi Oscar e ancora oggi è uno dei più premiati in assoluto in fatto di Academy Awards.

Coppola fa centro già alla prima nomination, che arriva nel 1971 per la miglior sceneggiatura originale di Patton, generale d'acciaio: quello per il copione del film di Franklin J. Schaffner è però solo il primo trionfo di molti, che non tarderanno ad arrivare.

Due anni dopo, nel '73, Coppola vince un'altra statuetta per la categoria 'gemella', quella di miglior sceneggiatura non originale, grazie al copione de Il padrino tratto dal romanzo di Mario Puzo. Lo stesso film gli vale la sua prima nomination come miglior regista, ma l'Oscar per il miglior film vinto dall'opera va nelle mani del produttore Albert S. Ruddy. La sua prima nomination nella categoria del miglior film arriva nel '74 con American Graffiti di George Lucas, mentre la seconda arriva con Il Padrino - Parte II - del quale è anche produttore: con questo film Coppola porta a casa altre tre statuette, per il film dell'anno, per la miglior sceneggiatura non originale e per la miglior regia.

Lo stesso anno di questa triplette vittoria Coppola sconfigge se stesso, nominato alla stessa cerimonia anche con La conversazione nelle categorie miglior film e miglior sceneggiatura (originale), ma cinque anni dopo, nel 1980, non riesce a bissare il successo con Apocalypse Now: per l'epico dramma bellico con Marlon Brando, forte della Palma d'Oro ricevuta a Cannes, Coppola ottiene nomination nelle categorie di miglior sceneggiatura non originale, miglior regia e miglior film, senza vincere nulla.

La stessa sorte toccherà a Il Padrino - Parte III, recentemente rinato nel nuovo montaggio Il Padrino Coda: La morte di Michael Corleone, per il quale Coppola viene nominato al miglior film e al miglior regista, senza vincere. Nel 2011 riceve infine il premio Oscar alla carriera Irving G. Thalberg, un premio speciale assegnato (non annualmente) ai produttori più creativi e innovativi.

Contando quest'ultimo, il palmares del regista può vantare quattordici nomination e sei vittorie agli Oscar.