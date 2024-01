Quanti Premi Oscar potrebbe vincere Oppenheimer? Le nostre previsioni

Inutile girarci attorno: Oppenheimer è il grande favorito della cerimonia degli Oscar 2024. Il film di Christopher Nolan arriva con ben 13 nomination e punta a portarsene a casa parecchie: in quali categorie potrebbe vincere?

Mentre ci stiamo chiedendo se le nomination agli Oscar 2024 siano giuste oppure no vediamo le statuette che Oppenheimer ha puntato e che potrebbe portarsi a casa.

Partiamo con Miglior film, per il quale è sicuramente uno dei favoriti, ma potrebbe non scamparla e cedere il passo magari a Barbie.

Molto quotata è la regia a Christopher Nolan, da tantissimi segnalato come grande favorito nella categoria. Così come lo è Robert Downey Jr. per il Miglior attore non protagonista. Cillian Murphy invece se la dovrà vedere con Paul Giamatti e non è certo che riesca a spuntarla. Stessa sfida che c'è per le Migliori attrici non protagoniste: è più probabile la vittoria di Da'Vine Joy Randolph rispetto a quella di Emily Blunt.

Sulla sceneggiatura sarà probabilmente scontro con Barbie e potrebbe spuntarla proprio Greta Gerwig, così come nella scenografia. Sembra invece abbastanza scontato l'Oscar a Oppenheimer per il montaggio, il sonoro e forse la colonna sonora originale.

Su trucco e acconciatura invece è più probabile Povere creature, così come per i costumi (o sempre Barbie).

E voi siete d'accordo con queste previsioni? Quanti Oscar pensate possa vincere Oppenheimer? Diteci tutti nei commenti, anche perché Oppenheimer torna in sala in Italia questa settimana.