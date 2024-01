Quali Premi Oscar potrebbe vincere Killers of the Flower Moon?

In questo mesetto prima degli Oscar 2024 è tempo di previsioni e analisi, cercando di capire chi sono i favoriti e quali statuette potrebbero portarsi a casa. Oggi proviamo ad analizzare Killers of the Flower Moon e vedere quante chance ha per le varie categorie.

Partiamo dal Miglior film: se l'Academy vorrà mandare un messaggio sociale molto forte agli Stati Uniti allora la storia di Killers of the Flower Moon potrebbe spuntarla, ma sarà complicato battere Oppenheimer e Barbie.

Stessa cosa per la regia, sembra che Scorsese non riuscirà a spuntarla contro Nolan, con Lanthimos molto quotato.

La grande favorita di Killers of the Flower Moon è Lily Gladstone per Miglior attrice protagonista, ma Emma Stone sarà tosta da battere (qua la nostra recensione di Povere creature). Cosa simile per Robert De Niro: a spuntarla sarà probabilmente Robert Downey Jr. come Miglior attore non protagonista.

Sul Montaggio è di nuovo Oppenheimer il grande favorito, e difficilmente Killers of the Flower Moon vincerà l'Oscar per la Scenografia. Potrebbe invece spuntarla per quanto riguarda la Miglior fotografia, mentre anche sui Costumi è improbabile una sua vittoria.

Sulla Colonna sonora è sempre Oppenheimer in testa e pure per la Canzone sarà tosta battere la doppietta di Barbie.

Killers of the Flower Moon rischia quindi di non portarsi a casa nemmeno un Premio Oscar, ma staremo a vedere cosa succederà.

E voi quale statuetta pensate possa vincere? Diteci la vostra nei commenti, noi vi lasciamo a 5 curiosità su Killers of the Flower Moon.