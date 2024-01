Quanti Premi Oscar potrebbe vincere Barbie? Le nostre previsioni

Che Barbie sarà protagonista alla Notte degli Oscar è abbastanza scontato, ma quante statuette potrebbe davvero portarsi a casa il film di Greta Gerwig? Proviamo a fare qualche previsione assieme in base alle ultime notizie.

Una cosa la sappiamo: Barbie non sarà candidato come miglior sceneggiatura originale, finendo nella categoria di quelle adattate. Statuetta che a questo punto potrebbe vincere.

Altro premio per cui Barbie potrebbe spuntarla è il Miglior film: ha segnato il 2023 in maniera indelebile, sia a livello produttivo che di incassi, perciò l'Academy potrebbe consegnare al film la statuetta più ambita.

Non sottovalutiamo poi la regia per Greta Gerwig, quasi sicuramente presente nella cinquina finale.

Ci immaginiamo anche una candidatura come miglior attore non protagonista a Ryan Gosling, e anche in questo caso la sua performance potrebbe vincere l'Oscar.

Forse meno scontata la vittoria di Margot Robbie, vista soprattutto la favoritissima Emma Stone per Povere creature, ma anche in questo caso mai dire mai.

Molto probabile è poi la vittoria a Miglior canzone per "I'm Just Ken", anzi in questo caso la diamo praticamente per certa.

Barbie poi potrebbe vincere tranquillamente un Oscar sia per i costumi che per le scenografie, visto che il comparto visivo del film è decisamente curato nei minimi dettagli.

E voi quali Oscar vi aspettate possa vincere Barbie? Fate le vostre previsioni nei commenti! E per un ripasso ecco la nostra recensione di Barbie.